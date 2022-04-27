Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор журнала Остров Сергей Гармаш. Он также добавил, что важно дождаться тяжелого вооружения от наших партнеров и научиться использовать его.

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У нас есть военное положение, но это не положение войны. Если россияне аннексируют наши территории, то, наверное, нужно будет объявлять положение войны и гнать Россию со всех территорий.

– отметил Сергей Гармаш.

По словам Гармаша, это нужно для того, чтобы путинский режим исчез под давлением поражения в Украине и внутриполитических проблем.

Напомним, что Россия всеми силами пытается сместить внимание Украины от нападения на Востоке. Для этого оккупанты прибегают к провокациям на территории Приднестровья, где она разместила "миротворцев". Что касается боеспособности этих группировок, то они не слишком впечатляют. Это те войска, которые не участвовали ни в каких боевых действиях.

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