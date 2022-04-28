Про це у ефірі 24 каналу розповів головний редактор журналу Остров Сергій Гармаш. Він також додав, що також важливо дочекатись важкого озброєнання від наших партнерів та навчитись використовувати її.

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У нас є воєнний стан, але це не стан війни. Якщо росіяни анексують наші території, то мабуть треба буде оголошувати стан війни і гнати Росію з усіх територій,

– зазначив Сергій Гармаш.

За словами Гармаша, це потрібно для того, щоб путінський режим зник під тиском поразки в Україні та внутрішньополітичних проблем.

Нагадаємо, що Росія усіма силами намагається змістити увагу України від нападу на Сході. Задля цього окупанти вдаються до провокацій на території Придністров'я, де вона розмістила "миротворців". Щодо боєздатності цих угрупувать, то вони не надто вражають. Це ті війська, які не приймали участі у жодних бойових діях.

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