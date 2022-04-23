Об этом он заявил во время пресс-конференции в киевском метро, передает 24 канал.

Важно Около полумиллиона было вывезено в Россию или на оккупированный Восток, много детей, – Зеленский

Будем защищать свои земли

Президент Владимир Зеленский признал, что российское военное командование и политики ежедневно бросают разные сигналы о своих планах и желаниях относительно захваченных территорий.

Он знает о планах россиян касательно Юга Украины. Риски существуют.

Слышали об этом много раз. Думаю, подобные риски есть. С точки зрения их желания. Что касается результата – посмотрим. Точно будем защищать нашу территорию, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним , недавно исполняющий обязанности командующего войсками центрального военного округа России Рустам Миннекаев заявил, что россияне хотят контролировать Донбасс и Юг Украины. Так они смогут выйти в Приднестровье, где они якобы тоже отмечают "притеснение русскоязычного населения".

С такими "грандиозными" планами может значительно возрасти число погибших российских солдат. Кстати, по состоянию на 23 апреля Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 21 600 оккупантов.

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