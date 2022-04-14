Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет в интервью телеканалу "Рада", передает 24 канал.
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Он пояснил, что решение об изменении процедуры приняли вместе с комитетом, нардепами и родительским сообществом.
Традиционный механизм ВНО изменят в этом году. Основное изменение будет заключаться в том, что вместо 3 – 4 предметов, которые сдавались в разные дни, будут сдавать 1 национальный мультипредметний тест,
– сказал Шкарлет.
Он будет состоять из ключевых предметов, к примеру, математика, история Украины и украинский язык.
"Почему именно эти предметы? Потому что украинский язык и математика были обязательными для проведения ГИА. А история Украины является тем фактором, которым воспроизводит наш генокод", – подчеркнул министр.
Что еще известно о мультипредметний тест
- Мультипредметный тест состоит из украинского языка, математики и истории Украины. Это будет по 20 заданий по каждому из трех предметов. Количество баллов по каждому предмету может быть разным.
- Оценивание заданий происходит так же как оценивали ВНО. Результат на каждый блок будут переводить в шкалу 100-200 баллов.
- Минимального порога, который бы показал – абитуриент сдал тест или нет – не будет: участник, который наберет минимум 1 тестовый балл, уже получит свой результат.