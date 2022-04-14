Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет в интервью телеканалу "Рада", передает 24 канал.

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Он пояснил, что решение об изменении процедуры приняли вместе с комитетом, нардепами и родительским сообществом.

Традиционный механизм ВНО изменят в этом году. Основное изменение будет заключаться в том, что вместо 3 – 4 предметов, которые сдавались в разные дни, будут сдавать 1 национальный мультипредметний тест,

– сказал Шкарлет.

Он будет состоять из ключевых предметов, к примеру, математика, история Украины и украинский язык.

"Почему именно эти предметы? Потому что украинский язык и математика были обязательными для проведения ГИА. А история Украины является тем фактором, которым воспроизводит наш генокод", – подчеркнул министр.

Обратите внимание! Регистрацию на тест продлили до 19 апреля.

Что еще известно о мультипредметний тест