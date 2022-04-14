Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю телеканалу "Рада", передає 24 канал.

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Він пояснив, що рішення про зміну процедури ухвалили разом з комітетом, нардепами та батьківською спільнотою.

Традиційний механізм ЗНО змінять цього року. Основна зміна полягатиме в тому, що замість 3 – 4 предметів, які складалися в різні дні, будуть складати 1 національний мультипредметний тест,

– сказав Шкарлет.

Він складатиметься з ключових предметів, до прикладу, математика, історія України та українська мова.

"Чому саме ці предмети? Бо українська мова і математика були обов'язковими для проведення ДПА. А історія України є тим чинником, яким відтворює наш генокод", – наголосив міністр.

Зверніть увагу! Реєстрацію на тест продовжили до 19 квітня.

Що ще відомо про мультипредметний тест