Мэр Харькова Игорь Терехов также поделился, что будет делать после окончания войны. Кроме того, рассказал чему его научило это сложное время.

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Терехов рассказал о первом, что сделает по завершению войны

По его словам, на одной из встреч его попросили устроить балл на майдане. Таким образом, люди хотят отпраздновать победу Украины в войне с Россией.

Я это сделаю, я пообещал. И обязательно, чтобы мы станцевали вальс. Я мысленно представляю эту картинку,

– заявил Терехов.

Затем, как подчеркнул городской голова Харькова, город приступит к работе, ведь его нужно строить практически заново.

К слову, в это сложное время Терехов сумел научиться еще больше гордиться харьковчанами и военными, их самообладания и волей к победе.