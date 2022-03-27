Мер Харкова Ігор Терехов також поділився, що робитиме після закінчення війни. Крім того, розповів чого його навчив цей складний час.

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Терехов розповів про перше, що зробить по завершенню війни

За його словами, на одній із зустрічей його попросили влаштувати бал на майдані. У такий спосіб люди хочуть відсвяткувати перемогу України у війні з Росією.

Я це зроблю, я пообіцяв. І обов'язково щоб ми станцювали вальс. Я подумки уявляю цю картинку,

– заявив Терехов.

Потім, як підкреслив міський голова Харкова, місто візьметься за роботу, адже його потрібно будувати практично заново.

До слова, в цей складний час Терехов зумів навчитися ще більше пишатися харків'янами та військовими, їх самовладанням та волею до перемоги.

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