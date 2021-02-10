В Сенате США решили, что рассмотрение вопроса относительно импичмента Дональда Трампа – конституционное. Бывший президент может предстать перед судом, ведь большинство сенаторов проголосовало за это.

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик отметил, что для того, чтобы объявить бывшему президенту импичмент задним числом – в Сенате нужна поддержка 17 республиканцев.

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"Чем это закончится и сколько будет длиться это уже отдельный вопрос. Думаю, уже можно говорить о том, что будет довольно быстрый суд – прогнозируют максимум до недели", – отметил исследователь.

Он предположил, что все процедурные моменты могут закончить до воскресенья – понедельника (15 февраля – 24 канал), тогда уже должно состояться голосование. Дубовик отметил, что, скорее всего, импичмент Трампу не объявят.

В чем заключается риск критики Трампа

По словам Владимира Дубовика, многие из республиканцев публично не критикуют Дональда Трампа, хотя без протокола они часто говорят критические замечания в его адрес.

Ситуация такая, что бросить ему вызов, даже несмотря на то, что он бывший президент – это рискованно для них (республиканцев – 24 канал) в политическом смысле,

– сказал исследователь.

Эксперт сообщил, что десятки миллионов американцев очень лояльны, верны и преданы Трампу. Поэтому сейчас активно его критиковать и голосовать за импичмент – это значит раздражать электорат бывшего президента США, от которого политики зависят, добавил Дубовик.

Какая позиция администрации США

Директор Центра международных исследований отметил, что администрация Байдена хочет пройти скорее этап по рассмотрению импичмента Трампа, ведь их больше интересуют вопросы:

политики;

прохождения законопроектов;

помощи по COVID-19.

Владимир Дубовик сообщил, что если Дональд Трамп не получит импичмент в Сенате, то еще останется правовая ответственность.

"Позиция демократов понятна – человек, который подстрекал других на вражду и сознательно не признавал результатов выборов, хотя не имел для этого никаких оснований – должен понести ответственность", – сказал исследователь.

Обратите внимание! Конституционность судебного разбирательства по импичменту Дональда Трампа 10 февраля поддержали 56 сенаторов – 50 членов Демократической партии и еще 6 республиканцев.

Рассмотрение импичмента Трампа: кратко