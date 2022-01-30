Наталья Диденко сообщила, что порывы будут достигать 15 – 22 метров в секунду – ориентировочно 54 – 80 километров в час. Она посоветовала забрать с балконов все, что может сорваться или летать.
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Через Украину завтра будет гнать атмосферный фронт северного циклона, поэтому к ветру присоединятся снег, мокрый снег, возможны метели,
– отметила синоптик.
Особенно Наталья Диденко предостерегла туристов, которые находятся в Карпатах, не идти 30 января в горы.
Кроме этого, она добавила, что в Киеве также прогнозируют мощный штормовой ветер западного направления, возможен сильный снег ночью. Днем осадки ослабнут, а вечером снова усилятся.
Какой будет погода 30 января
- Погода в Украине 30 января будет холодной и влажной, во всех областях прогнозируют снег.
- В то же время синоптики сообщают о дожде на Закарпатье, Херсонщине, в Одесской области и Крыму.
- Температура воздуха будет колебаться от -2 до + 5 градусов в зависимости от региона.
Что делать, когда ваша машина застряла в снегу: смотрите видео
Текст публикации Натальи Диденко:
Внимательно!
Завтра будет сильный штормовой ветер!
Его порывы будут достигать 15 – 22 метров в секунду, где-то ориентировочно 54 – 80 километров в час. Это – много.
Поэтому, хотя уже и темно, все же заберите с открытых балконов все, что может сорваться или захочет летать.
И если вы завтра собрались целый день валяться на любимом диванчике и никуда не выезжать, лучше все же сейчас выйдите на улицу и переставьте автомобиль в безопасное место – вдруг он стоит под большим или старым деревом, или под рекламным щитом и тому подобное.
Через Украину завтра будет гнать атмосферный фронт северного циклона, поэтому к ветру присоединятся снег, мокрый снег, возможны метели.
Особое предостережение к туристам в Карпатах – не суйтесь в воскресенье в горы, попейте чаек в ваших шале, роскошных или простеньких, или поболтайте с хозяйкой о жизни.
В Киеве завтра, 30 января, – также мощный штормовой ветер западного направления, сильный снег возможен вот ближайшей ночью и завтра утром, днем осадки ослабнут, вечером снег и мокрый снег снова усилятся.
Так что головы, сосуды могут еще и как реагировать на такую бурную погоду, все, у кого есть проблемы с артериальным давлением, лучше завтра побудьте в покое и уюте.
На настроение сильный ветер тоже влияет, не поддавайтесь!
Тут и так есть чему и кому влиять.
Хоть температура порадует, будет крутиться вокруг нуля. Разве куда-то с таким ветром убежишь далеко?
Еще раз – завтра в Украине ожидается сильный штормовой ветер!