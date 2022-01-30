Наталья Диденко сообщила, что порывы будут достигать 15 – 22 метров в секунду – ориентировочно 54 – 80 километров в час. Она посоветовала забрать с балконов все, что может сорваться или летать.

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Через Украину завтра будет гнать атмосферный фронт северного циклона, поэтому к ветру присоединятся снег, мокрый снег, возможны метели,

– отметила синоптик.

Особенно Наталья Диденко предостерегла туристов, которые находятся в Карпатах, не идти 30 января в горы.

Кроме этого, она добавила, что в Киеве также прогнозируют мощный штормовой ветер западного направления, возможен сильный снег ночью. Днем осадки ослабнут, а вечером снова усилятся.

Обратите внимание! В Укргидрометцентре ранее предупреждали, что мощных порывов ветра до 15 – 20 метров в секунду стоит ожидать и в понедельник, 31 января.

Какой будет погода 30 января

Погода в Украине 30 января будет холодной и влажной, во всех областях прогнозируют снег.

В то же время синоптики сообщают о дожде на Закарпатье, Херсонщине, в Одесской области и Крыму.

Температура воздуха будет колебаться от -2 до + 5 градусов в зависимости от региона.

Что делать, когда ваша машина застряла в снегу: смотрите видео

Текст публикации Натальи Диденко:

Внимательно!

Завтра будет сильный штормовой ветер!

Его порывы будут достигать 15 – 22 метров в секунду, где-то ориентировочно 54 – 80 километров в час. Это – много.

Поэтому, хотя уже и темно, все же заберите с открытых балконов все, что может сорваться или захочет летать.

И если вы завтра собрались целый день валяться на любимом диванчике и никуда не выезжать, лучше все же сейчас выйдите на улицу и переставьте автомобиль в безопасное место – вдруг он стоит под большим или старым деревом, или под рекламным щитом и тому подобное.

Через Украину завтра будет гнать атмосферный фронт северного циклона, поэтому к ветру присоединятся снег, мокрый снег, возможны метели.

Особое предостережение к туристам в Карпатах – не суйтесь в воскресенье в горы, попейте чаек в ваших шале, роскошных или простеньких, или поболтайте с хозяйкой о жизни.

В Киеве завтра, 30 января, – также мощный штормовой ветер западного направления, сильный снег возможен вот ближайшей ночью и завтра утром, днем осадки ослабнут, вечером снег и мокрый снег снова усилятся.

Так что головы, сосуды могут еще и как реагировать на такую бурную погоду, все, у кого есть проблемы с артериальным давлением, лучше завтра побудьте в покое и уюте.

На настроение сильный ветер тоже влияет, не поддавайтесь!

Тут и так есть чему и кому влиять.

Хоть температура порадует, будет крутиться вокруг нуля. Разве куда-то с таким ветром убежишь далеко?

Еще раз – завтра в Украине ожидается сильный штормовой ветер!