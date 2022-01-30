Наталка Діденко повідомила, що пориви досягатимуть 15 – 22 метрів за секунду – орієнтовно 54 – 80 кілометрів за годину. Вона порадила забрати з балконів усе, що може зірватися чи літати.
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Через Україну завтра гнатиме атмосферний фронт північного циклону, тому до вітру приєднаються сніг, мокрий сніг, можливі хуртовини,
– зазначила синоптикиня.
Особливо Наталка Діденко застерегла туристів, які перебувають у Карпатах, не йти 30 січня в гори.
Окрім цього, вона додала, що у Києві також прогнозують потужний штормовий вітер західного напрямку, можливий сильний сніг уночі. Вдень опади послабнуть, а ввечері знову посиляться.
Якою буде погода 30 січня
- Погода в Україні 30 січня буде холодною та вологою, в усіх областях прогнозують сніг.
- Водночас синоптики повідомляють про дощ на Закарпатті, Херсонщині, Одещині та у Криму.
- Температура повітря коливатиметься від -2 до +5 градусів у залежності від регіону.