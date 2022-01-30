Наталка Діденко повідомила, що пориви досягатимуть 15 – 22 метрів за секунду – орієнтовно 54 – 80 кілометрів за годину. Вона порадила забрати з балконів усе, що може зірватися чи літати.

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Через Україну завтра гнатиме атмосферний фронт північного циклону, тому до вітру приєднаються сніг, мокрий сніг, можливі хуртовини,

– зазначила синоптикиня.

Особливо Наталка Діденко застерегла туристів, які перебувають у Карпатах, не йти 30 січня в гори.

Окрім цього, вона додала, що у Києві також прогнозують потужний штормовий вітер західного напрямку, можливий сильний сніг уночі. Вдень опади послабнуть, а ввечері знову посиляться.

Зверніть увагу! В Укргідрометцентрі раніше попереджали, що потужних поривів вітру до 15 – 20 метрів на секунду варто очікувати й у понеділок, 31 січня.

Якою буде погода 30 січня

Погода в Україні 30 січня буде холодною та вологою, в усіх областях прогнозують сніг.

Водночас синоптики повідомляють про дощ на Закарпатті, Херсонщині, Одещині та у Криму.

Температура повітря коливатиметься від -2 до +5 градусів у залежності від регіону.

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