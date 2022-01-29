Водночас метеорологи повідомляють про дощ на Закарпатті, Херсонщині, Одещині та у Криму.
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Погода в областях України
У західних регіонах прогнозують снігопади. Позначки на термометрах покажуть 0..+4 градуси. На сході буде дещо холодніше -2...+1 градус, там також сніжитиме.
У північних областях синоптики інформують про сніг. Температура становитиме 0…+2 градуси. На півдні – снігопади, слід очікувати потепління до +1...+5 градусів.
У Києві в неділю, 30 січня, передбачають снігову погоду та до 0…+2 градусів.
Погода у містах України 30 січня
Ужгород – +2...+4
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +1...+3
Миколаїв – +1...+3
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – 0...+2
Чернігів – 0...+2
Суми – -1...+1
Полтава – 0...-2
Дніпро – 0...-2
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – 0...-2
Київ – 0...+2