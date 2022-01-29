Водночас метеорологи повідомляють про дощ на Закарпатті, Херсонщині, Одещині та у Криму.

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Погода в областях України

У західних регіонах прогнозують снігопади. Позначки на термометрах покажуть 0..+4 градуси. На сході буде дещо холодніше -2...+1 градус, там також сніжитиме.

У північних областях синоптики інформують про сніг. Температура становитиме 0…+2 градуси. На півдні – снігопади, слід очікувати потепління до +1...+5 градусів.

У Києві в неділю, 30 січня, передбачають снігову погоду та до 0…+2 градусів.

Зверніть увагу! В Україні 30 – 31 січня будуть пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, на заході місцями 25 метрів за секунду, в Карпатах 25 – 30 метрів за секунду та хуртовини.

Погода у містах України 30 січня

Ужгород – +2...+4

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – 0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – -1...+1

Полтава – 0...-2

Дніпро – 0...-2

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – 0...-2

Київ – 0...+2



Прогноз погоди на 30 січня / Дані Укргідрометцентру