Об этом советник главы Офиса Президента сообщил в эфире общенационального телемарафона "UAвместе", в субботу, 9 апреля, информирует 24 канал.

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Если о зоне ООС говорить, то будет какое-то вклинение их в боевые порядки наших войск, они продвинутся, захватят какие-то перекрестки и маленькие городки. Наши войска по ним нанесут удар и по истощению сторон можем стать и мы, и они,

– сказал Алексей Арестович.

"Но эта ситуация в перспективе более выгодна для нас. Потому что у них огромные проблемы со снабжением, материальные запасы заканчиваются, а нам постепенно оказывается и военная помощь тоже", – отметил чиновник.

ВСУ получат преимущество

Советник главы Офиса Президента пояснил, что "у нас будет преимущество в этой ситуации, но проблема в том, что реализовываться оно будет медленно".

То есть это преимущество на месте реализуется, это постепенное обретение Вооруженными Силами большей боевой способности, "зеленка", партизаны, ССО, которые будут "подтачивать" противника, бить по нему,

– добавил он.

"Поскольку сейчас полномасштабная война и мы неограничены в применении сил и средств, то постепенно переберем ситуацию на себя", – подытожил Алексей Арестович.