Об этом в комментарии 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Майкл Наки. Он отметил, что всех, кто активно хотел воевать, уже забрала на войну ЧВК "Вагнер".
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Ресурс заключенных не безграничен. Сейчас меньше желающих, потому что их не так пугали казнью, а сколько количеством потерь,
– рассказал журналист.
По словам Наки, значительное количество зеков погибает, при этом остаются еще и раненые.
"У зеков странное соотношение, потому что их реально использовали. Даже не как пушечное мясо. Его хоть как-то прикрывают, а их – ничем не прикрывали", – сказал он.
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Майкл Наки уверен, что министерство обороны России будет продолжать пользоваться заключенными.
"У министерства обороны там другие условия службы и предлагать они могут другие вещи. Мы об этом пока мало знаем", – добавил он.
ЧВК "Вагнер": последние новости
- Евгений Пригожин больше не будет вербовать зеков. Теперь этим будет заниматься минобороны России. Вероятно, Пригожин всех запугал и его "выперли". Такое мнение высказал российский политолог и политтехнолог Аббас Галлямов.
- Наемники ЧВК "Вагнер" записали видео, где показали десятки трупов оккупантов. Жалуются, что им обрезали поставки и теперь они теряют своих людей сотнями.
- Главарь вагнеровцев Пригожин признал, что Бахмут нельзя взять в ближайшее время. Теперь наемников перебрасывают в направлении Запорожья. Поэтому нужно ожидать провокаций в Гуляйполе и Орехове.