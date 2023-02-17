Об этом в комментарии 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Майкл Наки. Он отметил, что всех, кто активно хотел воевать, уже забрала на войну ЧВК "Вагнер".

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Ресурс заключенных не безграничен. Сейчас меньше желающих, потому что их не так пугали казнью, а сколько количеством потерь,

– рассказал журналист.

По словам Наки, значительное количество зеков погибает, при этом остаются еще и раненые.

"У зеков странное соотношение, потому что их реально использовали. Даже не как пушечное мясо. Его хоть как-то прикрывают, а их – ничем не прикрывали", – сказал он.

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Майкл Наки уверен, что министерство обороны России будет продолжать пользоваться заключенными.

"У министерства обороны там другие условия службы и предлагать они могут другие вещи. Мы об этом пока мало знаем", – добавил он.

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