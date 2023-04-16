На следующий день после Воскресения Христа в этом году не следует ожидать весенней и приятной погоды во всех регионах. В то же время возможна облачность, но с прояснениями.

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В разных уголках Украины – разная погода

Как отмечают синоптики, самые сильные дожди возможны на Западе. В частности, ливни с громовицей могут постичь жителей Закарпатья.

Вместе с тем погодная ситуация на Юге обещает быть более благоприятной – то есть дожди будут не столь шквальными. Хотя ожидать полностью погожий день не приходится.

Тепло и солнечно будет на Юге и Востоке. Температура будет колебаться от 13 до 16 градусов Цельсия. Также сильного ветра не должно быть.

Достаточно неоднороден прогноз по центральным областям. Хотя по большей части, если верить метеорологам, должно быть сухо. В частности, в Киеве дождя в течение дня не должно быть.

Температура в областных центрах

Киев – +12…+14

Ужгород – +16…+18

Львов – +11…+13

Ивано-Франковск – +10…+12

Тернополь – +12…+14

Черновцы – +10…+12

Хмельницкий – +12…+14

Луцк – +11…+13

Ровно – +11…+13

Житомир – +12…+14

Винница – +12...+14

Одесса – +10…+12

Николаев – +12…+14

Херсон – +12…+14

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +13...+15

Днепр – +14...+16

Запорожье – +13...+15

Донецк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +12...+14



Погода по Украине 17 апреля 2023 года / Карта Укргидрометцентра