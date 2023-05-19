Синоптики уверяют, что с каждым днем будет все теплее, ведь природа постепенно приближается к летному сезону. В то же время надеяться на сухие дни в ближайшие дни в определенных областях – не стоит.
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Ситуация по регионам
Собственно, 20 мая на Западе будет дождь во Львовской, Иванофранковской, Винницкой и Черновицкой областях. Местами возможны грозы, хотя и следует надеяться на кратковременные осадки.
Чуть лучше метеорологическая ситуация обещает быть в Центре и на Востоке. Однако, в частности, в Черкасской, Полтавской, Харьковской областях жителям следует позаботиться о наличии зонта при себе.
Выдохнуть с облегчением могут разве жители Севера да Юга – в областях этих регионов будет день будет наиболее теплым и сухим. Разве стоит сказать, что на территории Крыма и Сумской области возможны кратковременные осадки.
Температура в областных центрах
- Киев – +21...+23
- Ужгород – +23...+25
- Львов – +20…22
- Ивано-Франковск – +21...+23
- Тернополь – +22...+24
- Черновцы – +21...+23
- Хмельницкий – +22...+24
- Луцк – +21...+23
- Ровно – +21...+23
- Житомир – +21...+23
- Винница – +24...+26
- Одесса – +22...+24
- Николаев – +25...+27
- Херсон – +26...+28
- Симферополь – +22...+24
- Кропивницкий – +25...+27
- Черкассы – +23...+25
- Чернигов – +22...+24
- Сумы – +21...+23
- Полтава – +24...+26
- Днепр – +25...+27
- Запорожье – +26...+28
- Донецк – +25...+27
- Луганск – +25...+27
- Харьков – +25...+27
Погода и температура в разных регионах нашего государства 20 мая / Карта Укргидрометцентра