Синоптики уверяют, что с каждым днем будет все теплее, ведь природа постепенно приближается к летному сезону. В то же время надеяться на сухие дни в ближайшие дни в определенных областях – не стоит.

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Ситуация по регионам

Собственно, 20 мая на Западе будет дождь во Львовской, Иванофранковской, Винницкой и Черновицкой областях. Местами возможны грозы, хотя и следует надеяться на кратковременные осадки.

Чуть лучше метеорологическая ситуация обещает быть в Центре и на Востоке. Однако, в частности, в Черкасской, Полтавской, Харьковской областях жителям следует позаботиться о наличии зонта при себе.

Выдохнуть с облегчением могут разве жители Севера да Юга – в областях этих регионов будет день будет наиболее теплым и сухим. Разве стоит сказать, что на территории Крыма и Сумской области возможны кратковременные осадки.

Температура в областных центрах

  • Киев – +21...+23
  • Ужгород – +23...+25
  • Львов – +20…22
  • Ивано-Франковск – +21...+23
  • Тернополь – +22...+24
  • Черновцы – +21...+23
  • Хмельницкий – +22...+24
  • Луцк – +21...+23
  • Ровно – +21...+23
  • Житомир – +21...+23
  • Винница – +24...+26
  • Одесса – +22...+24
  • Николаев – +25...+27
  • Херсон – +26...+28
  • Симферополь – +22...+24
  • Кропивницкий – +25...+27
  • Черкассы – +23...+25
  • Чернигов – +22...+24
  • Сумы – +21...+23
  • Полтава – +24...+26
  • Днепр – +25...+27
  • Запорожье – +26...+28
  • Донецк – +25...+27
  • Луганск – +25...+27
  • Харьков – +25...+27


Погода и температура в разных регионах нашего государства 20 мая / Карта Укргидрометцентра