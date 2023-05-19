Синоптики уверяют, что с каждым днем будет все теплее, ведь природа постепенно приближается к летному сезону. В то же время надеяться на сухие дни в ближайшие дни в определенных областях – не стоит.

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Ситуация по регионам

Собственно, 20 мая на Западе будет дождь во Львовской, Иванофранковской, Винницкой и Черновицкой областях. Местами возможны грозы, хотя и следует надеяться на кратковременные осадки.

Чуть лучше метеорологическая ситуация обещает быть в Центре и на Востоке. Однако, в частности, в Черкасской, Полтавской, Харьковской областях жителям следует позаботиться о наличии зонта при себе.

Выдохнуть с облегчением могут разве жители Севера да Юга – в областях этих регионов будет день будет наиболее теплым и сухим. Разве стоит сказать, что на территории Крыма и Сумской области возможны кратковременные осадки.

Обратите внимание! Отдельно расскажем о погоде в Киеве. Метеорологи сообщают, что в столице нашего государства 20 мая ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем будет колебаться от 20 до 25 градусов по Цельсию.

Температура в областных центрах

Киев – +21...+23

Ужгород – +23...+25

Львов – +20…22

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +24...+26

Одесса – +22...+24

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +22...+24

Сумы – +21...+23

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27



Погода и температура в разных регионах нашего государства 20 мая / Карта Укргидрометцентра