Синоптики запевняють, що з кожним днем ставатиме все тепліше, адже природа поступово наближається до льотного сезону. Водночас сподіватися на сухі дні найближчими днями в певних областях – не варто.

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Ситуація по регіонах

Власне, 20 травня на Заході дощитиме у Львівській, Іванофранківській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Місцями можливі грози, хоча й варто сподіватися на короткочасні опади також.

Трохи кращою метеорологічна ситуація обіцяє бути в Центрі та на Сході. Однак, зокрема, у Черкаській, Полтавській, Харківській областях жителям слід подбати про наявність парасольки при собі.

Видихнути з полегшенням можуть хіба мешканці Півночі та Півдня – в областях цих регіонів буде найтепліше та найсухіше. Хіба варто сказати, що на території Криму та Сумської області можливі короткочасні опади.

Зверніть увагу! Окремо розповімо про погоду в Києві. Метеорологи повідомляють, що у столиці нашої держави 20 травня буде мінлива хмарність без опадів. Температура вдень коливатиметься від 20 до 25 градусів за Цельсієм.

Температура в обласних центрах

Київ – +21...+23

Ужгород – +23...+25

Львів – +20…22

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +21...+23

Вінниця – +24...+26

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +22...+24

Суми – +21...+23

Полтава – +24...+26

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27



Погода та температура в різних регіонах нашої держави 20 травня / Карта Укргідрометцентру