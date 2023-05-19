Синоптики запевняють, що з кожним днем ставатиме все тепліше, адже природа поступово наближається до льотного сезону. Водночас сподіватися на сухі дні найближчими днями в певних областях – не варто.

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Ситуація по регіонах

Власне, 20 травня на Заході дощитиме у Львівській, Іванофранківській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Місцями можливі грози, хоча й варто сподіватися на короткочасні опади також.

Трохи кращою метеорологічна ситуація обіцяє бути в Центрі та на Сході. Однак, зокрема, у Черкаській, Полтавській, Харківській областях жителям слід подбати про наявність парасольки при собі.

Видихнути з полегшенням можуть хіба мешканці Півночі та Півдня – в областях цих регіонів буде найтепліше та найсухіше. Хіба варто сказати, що на території Криму та Сумської області можливі короткочасні опади.

Температура в обласних центрах

  • Київ – +21...+23
  • Ужгород – +23...+25
  • Львів – +20…22
  • Івано-Франківськ – +21...+23
  • Тернопіль – +22...+24
  • Чернівці – +21...+23
  • Хмельницький – +22...+24
  • Луцьк – +21...+23
  • Рівне – +21...+23
  • Житомир – +21...+23
  • Вінниця – +24...+26
  • Одеса – +22...+24
  • Миколаїв – +25...+27
  • Херсон – +26...+28
  • Сімферополь – +22...+24
  • Кропивницький – +25...+27
  • Черкаси – +23...+25
  • Чернігів – +22...+24
  • Суми – +21...+23
  • Полтава – +24...+26
  • Дніпро – +25...+27
  • Запоріжжя – +26...+28
  • Донецьк – +25...+27
  • Луганськ – +25...+27
  • Харків – +25...+27


Погода та температура в різних регіонах нашої держави 20 травня / Карта Укргідрометцентру