В этом году лето достаточно жаркое, однако на отсутствие дождя 25 июля жаловаться не придется. Собственно, синоптики прогнозируют осадки на Западе, Центре, Севере, а также в Николаевской и Одесской областях на Юге.

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Погода по регионам

Следует сказать, что в северных да центральных в областях местами могут быть порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду и в отдельных районах – град. Вместе с тем опасаться гроз следует жителям Запада.

Кроме того, температура в среднем будет колебаться ночью от 16 до 21 градусов тепла по Цельсию и днем от 26 до 32 градусов по всей территории нашего государства.

Особенно жарко будет на Юге страны – до 35 градусов. В то же время следует надеяться на жару жителям Востока. Температура будет достигать в Харьковской, Донецкой, Луганской и других регионах – до 30 градусов.

Температура в областных центрах

  • Киев – +28...+30
  • Ужгород – +27...+29
  • Львов – +25...+27
  • Ивано-Франковск – +27...+29
  • Тернополь – +28...+30
  • Черновцы – +29...+31
  • Хмельницкий – +28...+30
  • Луцк – +26...+28
  • Ровно – +26...+28
  • Житомир – +27...+29
  • Винница – +29...+31
  • Одесса – +32...+34
  • Николаев – +30...+32
  • Херсон – +30...+32
  • Симферополь – +29...+31
  • Кропивницкий – +29...+31
  • Черкассы – +29...+31
  • Чернигов – +29...+31
  • Сумы – +27...+29
  • Полтава – +29...+31
  • Днепр – +29...+31
  • Запорожье – +30...+32
  • Донецк – +27...+29
  • Луганск – +27...+29
  • Харьков – +28...+30


Какая будет погода 25 июля 2023 года / Карта Укргидрометцентра