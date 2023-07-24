В этом году лето достаточно жаркое, однако на отсутствие дождя 25 июля жаловаться не придется. Собственно, синоптики прогнозируют осадки на Западе, Центре, Севере, а также в Николаевской и Одесской областях на Юге.

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Погода по регионам

Следует сказать, что в северных да центральных в областях местами могут быть порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду и в отдельных районах – град. Вместе с тем опасаться гроз следует жителям Запада.

Кроме того, температура в среднем будет колебаться ночью от 16 до 21 градусов тепла по Цельсию и днем от 26 до 32 градусов по всей территории нашего государства.

Особенно жарко будет на Юге страны – до 35 градусов. В то же время следует надеяться на жару жителям Востока. Температура будет достигать в Харьковской, Донецкой, Луганской и других регионах – до 30 градусов.

Отдельно о Киеве. В столице будут осадки, местами даже ливни с градом. Отметки термометров будут держаться на показателе 30 градусов.

Температура в областных центрах

Киев – +28...+30

Ужгород – +27...+29

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +28...+30

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +28...+30

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +27...+29

Винница – +29...+31

Одесса – +32...+34

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +29...+31

Сумы – +27...+29

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +28...+30



Какая будет погода 25 июля 2023 года / Карта Укргидрометцентра