Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, с начала российского вторжения в Украину, Китай декларировал нейтральную позицию по поводу войны.

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В то же время, Пекин частично склонялся на российскую сторону, видя в россии будущего победителя.

Как меняется позиция Китая по поддержке россии

"Тогда никто не думал, что украинцы устоят. А украинцы преподнесли сюрприз всему миру", – отметил Давидюк.

По словам политолога, Си Цзиньпин просчитался в своих прогнозах. И на 7 месяце войны в Украине президент Китая начинает понимать, что россия – плохой союзник, сотрудничество с которым может дорого стоить в экономическом плане.

Николай Давидюк Политолог Китай не привык "расти" в отрицательном направлении. Это страна, где скоро будет 2 миллиарда населения, которое нужно кормить. Там 50 миллионов человек ежегодно вытягивают из бедности, строят автобаны, инфраструктуру. Китай готовится стать первой экономикой мира. Им путинские маразмы совсем не нужны.

Давние обиды Китая

Пекин не будет поддерживать россию не только потому, что сейчас ситуация в мире развивается не в ее пользу. Как отметил Давидюк, дело еще и в том, что в 60-х годах XIX века москва подыгрывала Западу против Китая.

Китай до сих пор чувствует унижение, которое испытал во время опиумных войн в XIX веке. Тогда страны Запада препятствовали росту экономического могущества китайских династий. А россия играла роль нейтральной стороны и якобы пыталась помогать Китаю вести переговоры,

– рассказал политолог.

Однако на самом деле москва тогда подыгрывала Великобритании и Франции и фактически заставила Китай подписать неудобные для него договоренности. А вдобавок еще и получила часть китайских земель.

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"Китай это помнит и не простил этого россии", – подчеркнул Давидюк.

По его словам, Пекин готов ситуативно подыгрывать москве в ее антиамериканских закидонах. Однако использует удобную ситуацию, чтобы отыграться за старые обиды.

Чего ждать от встречи лидеров США и Китая

По словам Давидюка, между Украиной и Китаем сложились напряженные отношения. Но сейчас супердержавы мира не могут игнорировать ситуацию в Украине.

"Мы научились играть на международном уровне. Мы можем объединять мир, в этом наша сила", – сказал политолог.

Поэтому, по его словам, Си Цзиньпин и Джо Байден на встрече в ноябре не смогут обойти украинский вопрос. А результаты их переговоров, наконец, могут стать точкой в войне в Украине.

Эти два титана могут разорвать либо россию, либо путина. И конфликт может быть разрешен,

– предположил Давидюк.

Стрим Юрия Гаврищака и Николая Давидюка: смотрите полное видео

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