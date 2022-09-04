Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, з початку російського вторгнення в Україну Китай декларував нейтральну позицію щодо війни.
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Водночас Пекін частково схилявся на російську сторону, вбачаючи у росії майбутнього переможця.
Як змінюється позиція Китаю щодо підтримки росії
"Тоді ніхто не думав, що українці вистоять. А українці зробили сюрприз усьому світові", – зазначив Давидюк.
За словами політолога, Сі Цзіньпін прорахувався у своїх прогнозах. І на 7 місяці війни в Україні президент Китаю починає розуміти, що росія – поганий союзник, співпраця із яким може дорого коштувати в економічному плані.
Китай не звик "рости" у від'ємному напрямку. Це країна, де скоро буде 2 мільярди населення, яке треба годувати. Там 50 мільйонів людей щороку витягують з бідності, будують автобани, інфраструктуру. Китай готується стати першою економікою світу. Їм путінські маразми зовсім не потрібні.
Давні образи Китаю
Пекін не буде підтримувати росію не тільки через те, що зараз ситуація у світі розвивається не на її користь. Як зазначив Давидюк, справа ще й у тому, що у 60-ті роки XIX століття москва підігрувала Заходу проти Китаю.
Китай досі відчуває приниження, якого зазнав під час опіумних війн у XIX столітті. Тоді країни Заходу перешкоджали зростанню економічної могутності китайських династій. А росія грала роль нейтральної сторони і нібито намагалася допомагати Китаю вести переговори,
– розповів політолог.
Однак насправді москва тоді підігрувала Великій Британії та Франції й фактично змусила Китай підписати незручні для нього домовленості. А на додачу ще й отримала частину китайських земель.
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"Китай це пам'ятає і не пробачив цього росії", – наголосив Давидюк.
За його словами, Пекін готовий ситуативно підігрувати москві у її антиамериканських закидах. Однак використає зручну ситуацію, аби відігратися за старі образи.
Чого очікувати від зустрічі лідерів США та Китаю
За словами Давидюка, між Україною і Китаєм склалися непрості відносини. Але зараз супердержави світу не можуть ігнорувати ситуацію в Україні.
"Ми навчилися грати на міжнародному рівні. Ми можемо об'єднувати світ, у цьому наша сила", – сказав політолог.
Тому, за його словами, Сі Цзіньпін та Джо Байден на зустрічі у листопаді не зможуть оминути українське питання. А результати їхніх перемовин нарешті можуть стати крапкою у війні в Україні.
Ці два титани зможуть розірвати або росію, або путіна. І конфлікт може бути вирішений,
– припустив Давидюк.
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Ситуація у Китаї: останні новини
- Держдеп США схвалив потенційний продаж Тайваню військового обладнання на 1,1 мільярда доларів. Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгуй заявив, що можливий продаж зброї "ставить під серйозну загрозу відносини між Китаєм і США, а також мир і стабільність у Тайванській протоці".
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- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що участь Китаю у навчаннях не свідчить про те, що Пекін підтримує росію. Пекін намагається використати росію по-своєму.