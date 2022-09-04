Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, з початку російського вторгнення в Україну Китай декларував нейтральну позицію щодо війни.

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Водночас Пекін частково схилявся на російську сторону, вбачаючи у росії майбутнього переможця.

Як змінюється позиція Китаю щодо підтримки росії

"Тоді ніхто не думав, що українці вистоять. А українці зробили сюрприз усьому світові", – зазначив Давидюк.

За словами політолога, Сі Цзіньпін прорахувався у своїх прогнозах. І на 7 місяці війни в Україні президент Китаю починає розуміти, що росія – поганий союзник, співпраця із яким може дорого коштувати в економічному плані.

Микола Давидюк Політолог Китай не звик "рости" у від'ємному напрямку. Це країна, де скоро буде 2 мільярди населення, яке треба годувати. Там 50 мільйонів людей щороку витягують з бідності, будують автобани, інфраструктуру. Китай готується стати першою економікою світу. Їм путінські маразми зовсім не потрібні.

Давні образи Китаю

Пекін не буде підтримувати росію не тільки через те, що зараз ситуація у світі розвивається не на її користь. Як зазначив Давидюк, справа ще й у тому, що у 60-ті роки XIX століття москва підігрувала Заходу проти Китаю.

Китай досі відчуває приниження, якого зазнав під час опіумних війн у XIX столітті. Тоді країни Заходу перешкоджали зростанню економічної могутності китайських династій. А росія грала роль нейтральної сторони і нібито намагалася допомагати Китаю вести переговори,

– розповів політолог.

Однак насправді москва тоді підігрувала Великій Британії та Франції й фактично змусила Китай підписати незручні для нього домовленості. А на додачу ще й отримала частину китайських земель.

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"Китай це пам'ятає і не пробачив цього росії", – наголосив Давидюк.

За його словами, Пекін готовий ситуативно підігрувати москві у її антиамериканських закидах. Однак використає зручну ситуацію, аби відігратися за старі образи.

Чого очікувати від зустрічі лідерів США та Китаю

За словами Давидюка, між Україною і Китаєм склалися непрості відносини. Але зараз супердержави світу не можуть ігнорувати ситуацію в Україні.

"Ми навчилися грати на міжнародному рівні. Ми можемо об'єднувати світ, у цьому наша сила", – сказав політолог.

Тому, за його словами, Сі Цзіньпін та Джо Байден на зустрічі у листопаді не зможуть оминути українське питання. А результати їхніх перемовин нарешті можуть стати крапкою у війні в Україні.

Ці два титани зможуть розірвати або росію, або путіна. І конфлікт може бути вирішений,

– припустив Давидюк.

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