Несмотря на праздник, всем людям нужно помнить, что в стране идет война. Нельзя забывать, благодаря кому украинцы имеют возможность продолжать жить, работать, встречаться с родными.

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В канун Нового года состоялось заседание Совета обороны Львовской области

Козицкий рассказал, что в канун Нового года во Львове состоялось заседание Совета обороны. Утверждено, что на территории области запрещено использовать все виды пиротехнических средств. А именно салюты и фейерверки.

Нацполиция и патрульные будут следить за тем, чтобы все соблюдали эти правила. В целом, органы правопорядка и работники ГСЧС будут работать в усиленном режиме.

Праздничные богослужения руководители религиозных общин должны установить так, чтобы их начало или завершение не приходилось на период комендантского часа. Также необходимо обеспечить проведение трансляций богослужений на онлайн-ресурсах, чтобы минимизировать присутствие верующих в храмах.
– говорится в сообщении.

Комендантский час в разных городах Украины

Ни одна область по состоянию на 30 декабря не отменила комендантский час в новогоднюю ночь. Только в Ивано-Франковской области он продлится с 00:00 до 05:00 (а уже с 11 января – снова с 23:00).

В Харьковской области, возможно, усилят комендантский час.

В новогоднюю ночь комендантский час будет продолжаться:

  • Киев – с 23:00 до 5:00
  • Винницкая область – с 00:00 до 5:00
  • Волынская область – с 00:00 до 5:00
  • Днепропетровская область – с 23:00 до 5:00
  • (Синельниковский и Никопольский районы – с 21:00 до 6:00)
  • Донецкая область – с 21:00 до 5:00
  • Житомирская область – с 00:00 до 5:00
  • Закарпатская область – отсутствует комендантский час
  • Запорожская область – с 23:00 до 5:00
  • Ивано-Франковская область – с 00:00 до 05:00 (с 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года)
  • Киевская область – с 23:00 до 5:00
  • Кировоградская область – с 23:00 до 5:00
  • Луганская область – с 21:00 до 5:00
  • Львовская область – с 00:00 до 5:00
  • Николаевская область – с 22:00 до 6:00
  • Одесская область – с 23:00 до 5:00
  • Полтавская область – 23:00 до 5:00
  • Ровенская область – с 00:00 до 5:00
  • Сумская область – с 23:00 до 5:00
  • Тернопольская область – с 23:00 до 5:00
  • Харьковская область – с 23:00 вечера до 5:00 утра (в то же время окончательное решение пока не приняли)
  • Херсонская область – с 19:00 до 6:30
  • Хмельницкая область – с 00:00 до 5:00
  • Черкасская область – с 23:00 до 5:00
  • Черновицкая область – с 23:00 до 5:00
  • Черниговская область – с 23:00 до 4:00.