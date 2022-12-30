Несмотря на праздник, всем людям нужно помнить, что в стране идет война. Нельзя забывать, благодаря кому украинцы имеют возможность продолжать жить, работать, встречаться с родными.

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В канун Нового года состоялось заседание Совета обороны Львовской области

Козицкий рассказал, что в канун Нового года во Львове состоялось заседание Совета обороны. Утверждено, что на территории области запрещено использовать все виды пиротехнических средств. А именно салюты и фейерверки.

Нацполиция и патрульные будут следить за тем, чтобы все соблюдали эти правила. В целом, органы правопорядка и работники ГСЧС будут работать в усиленном режиме.

Праздничные богослужения руководители религиозных общин должны установить так, чтобы их начало или завершение не приходилось на период комендантского часа. Также необходимо обеспечить проведение трансляций богослужений на онлайн-ресурсах, чтобы минимизировать присутствие верующих в храмах.

– говорится в сообщении.

Комендантский час в разных городах Украины

Ни одна область по состоянию на 30 декабря не отменила комендантский час в новогоднюю ночь. Только в Ивано-Франковской области он продлится с 00:00 до 05:00 (а уже с 11 января – снова с 23:00).

В Харьковской области, возможно, усилят комендантский час.

В новогоднюю ночь комендантский час будет продолжаться: