Комендантский час в Украине был введен с началом полномасштабного наступления России. Изменится ли он в новогоднюю ночь – расскажет 24 канал.

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Как комендантский час будет действовать в разных областях Украины

Так, комендантский час будет действовать и в новогоднюю ночь. Пока власти большинства областей не давали комментариев по поводу его продолжительности.

Вероятно, будут действовать уже введенные ограничения. Пока на улицу нельзя выходить:

В Киевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской областях, в Киеве и Кривом Роге – с 23:00 до 5:00;

На Львовщине, Днепропетровщине, Ровенщине, Винницкой, Волынской, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой, Черновицкой области – с 00:00 до 5:00;

В Черниговской и Сумской областях – с 23:00 до 4:00;

В Луганской и Донецкой областях – с 21:00 до 5:00;

В Херсонской области – с 19:00 до 6:30.

Обратите внимание, что на Закарпатье комендантского часа нет.

Комендантский час в новогоднюю ночь в Киеве

Напомним, что киевляне предлагают отменить всего на один день, в новогоднюю ночь, действие комендантского часа в городе. Другое предложение касается перемещения по городу в праздник.

Так, общественность требует разрешить населению использовать службы такси и таким образом перемещаться по городу в Новый год. Для этого была создана даже специальная петиция. Впрочем, есть как положительные реакции на такое предложение, так и отрицательные. Поэтому и петиций две – "за" и "против".

22 декабря стало известно, что комендантский час на Новый год в Киеве не будут отменять. В новогоднюю ночь он, как обычно, будет действовать с 23:00 до 5:00. Так же и на Рождество. Об этом сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.