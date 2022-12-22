Комендантську годину в Україні запровадили з початком повномасштабного наступу Росії. Чи зміниться вона у новорічну ніч – розповість 24 канал.

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Як комендантська година діятиме у різних областях України

Так, комендантська година діятиме й у новорічну ніч. Поки що влада більшості областей не давала коментарів щодо її тривалості.

Ймовірно, діятимуть уже введені обмеження. Наразі на вулицю не можна виходити:

На Київщині, Харківщині, Івано-Франківщині, Запоріжжі, Одещині, Полтавщині, Тернопільщині, Черкащині, у Києві та Кривому Розі – з 23:00 до 5:00;

На Львівщині, Дніпропетровщині, Рівненщині, Вінниччині, Волині, Житомирщині, Миколаївщині, Хмельниччині, у Чернівецькій області – з 00:00 до 5:00;

На Чернігівщині та Сумщині – з 23:00 до 4:00;

На Луганщині та Донеччині – з 21:00 до 5:00;

На Херсонщині – з 19:00 до 6:30.

Зверніть увагу, що на Закарпатті комендантської години немає.

Комендантська година у новорічну ніч в Києві

Нагадаємо, що кияни пропонують скасувати лише на один день, на новорічну ніч, дію комендантської години у місті. Інша пропозиція стосується переміщення по місту на свято.

Так, громадськість вимагає дозволити населенню використовувати служби таксі й таким чином переміщатись по місту у Новий рік. Для цього було створено навіть спеціальну петицію. Втім, є як позитивні реакції на таку пропозицію, так і негативні. Тому і петицій дві – "за" і "проти".

22 грудня стало відомо, що комендантську годину на Новий рік у Києві не скасовуватимуть. У новорічну ніч вона, як завжди, діятиме з 23:00 до 5:00. Так само і на Різдво. Про це повідомив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.