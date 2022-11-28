Наразі питання про скорочення комендантської години не обговорюють, бо воно не актуальне. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

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Кличко наголосив, що ключове питання сьогодні – безпека. Комендантську годину запровадили для безпеки і контролю. Якщо рішення про скорочення таки ухвалюватимуть, то з рекомендаціями військових і Радою оборони міста Києва, до якої входять представники різних служб і громади.

Нагадаємо, наразі комендантська година у Києві триває з 23:00 до 05:00.

Чи будуть зміни у роботі громадського транспорту

Меру розповіли, що багато киян невдоволені через зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги. Однак він нагадав про випадок, коли снаряд влучив в автобуси у Миколаєві. Люди в автобусі є мішенню.

Це не "прихоть" Кличка чи когось іншого, це рекомендації військових, які опираються на безпеку. Тобто на зупинці люди повинні вийти із транспорту – і далі їхня особиста персональна відповідальність,

– наголосив чиновник.

Він додав, що людей не можуть наражати на ризики. Інша річ, коли хтось безвідповідально ставиться до цього й не йде в укриття. Втім, правила повітряної тривоги мають дотримуватися усі.

Та сама ситуація і щодо евакуації з ТРЦ під час повітряної тривоги. Влада робить все, що прописано в правилах безпеки. Коли лунають сирени, бізнес має зупинитися і люди повинні вийти з приміщення.

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