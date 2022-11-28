Дехто був переконаний, що Путін задовольниться лише Кримом, а також Донецьком та Луганськом. Проте агресор не зупинявся б, якби не ЗСУ.

До теми Відключення світла у Києві можуть тривати до весни, – Кличко

Росія знову піде на Київ, якщо з'явиться така можливість

Віталій Кличко наголосив, що Київ – це столиця, серце країни і її символ. Він завжди буде метою росіян і якщо в них буде така можливість, вони обов’язково знову підуть на місто.

Я нікого не лякаю, але до цього потрібно бути готовим. Висновки військові зробили. Ми також контролюємо дії, допомагаємо всім, чим можемо, щоб те, що відбулось у лютому, не повторилось,

– сказав мер міста.

При цьому він наголосив, що Путін хоче повністю захопити всю Україну. Думка про те, що агресору потрібні лише певні території – помилкова.

Дехто в Україні та серед західних партнерів робив велику помилку, коли казав, що Путін заспокоїться після анексії Криму, нібито йому цього буде достатньо, що він задоволений і б’є себе в груди як великий "собіратєль русскіх земель". Дехто казав, що він буде задоволений Донецьком і Луганськом. Але йому потрібні ми всі, йому потрібна вся Україна. Нашим закордонним партнерам я кажу, що Путін зайде настільки далеко, наскільки ми дозволимо йому це зробити,

– сказав Кличко.

Чи залучена столиця до укріплення кордону

За словами Кличка, Київ передає автівки Держприкордонслужбі ДСНС та військовим і це не за кошти бюджету міста. Очільник столиці заявив, що він домовляється, користуючись своїми можливостями на персональному рівні.

Маючи добрі знайомства в політикумі, в бізнесі, в інших країнах, ми домовляємось. І вже Київ отримав десятки автобусів, сотні швидких, пожежних автівок, велику кількість спорядження, шоломів, бронежилетів, старлінків. Ми все це передаємо нашим ЗСУ,

– розповів він.

Він наголосив, що місто робить все, щоб підтримувати військових і надавати їм допомогу.

До теми – у Росії назвали нові цілі для ударів по Україні: дивіться відео