Некоторые были убеждены, что Путин удовлетворится только Крымом, а также Донецком и Луганском. Однако агрессор не останавливался бы, если бы не ВСУ.

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Россия снова пойдет на Киев, если появится такая возможность

Виталий Кличко подчеркнул, что Киев – это столица, сердце страны и ее символ. Он всегда будет целью россиян, и если у них будет такая возможность, они обязательно снова пойдут на город.

Я никого не пугаю, но к этому нужно быть готовым. Выводы военные сделали. Мы также контролируем действия, помогаем всем, чем можем, чтобы то, что произошло в феврале, не повторилось,

– сказал мэр города.

При этом он подчеркнул, что Путин хочет полностью захватить всю Украину. Мнение о том, что агрессору нужны только определенные территории – ошибочно.

Некоторые в Украине и среди западных партнеров совершали большую ошибку, когда говорили, что Путин успокоится после аннексии Крыма, будто ему этого будет достаточно, что он доволен и бьет себя в грудь как крупный "собиратель русских земель". Кое-кто говорил, что он будет доволен Донецком и Луганском. Но ему нужны мы все, ему нужна вся Украина. Нашим зарубежным партнерам я говорю, что Путин зайдет настолько далеко, насколько мы позволим ему это сделать,

– сказал Кличко.

Привлечена ли столица к укреплению границы

По словам Кличко, Киев передает авто Госпогранслужбе ГСЧС и военным и это не за средства бюджета города. Глава столицы заявил, что он договаривается, пользуясь своими возможностями на персональном уровне.

Имея хорошие знакомства в политикуме, бизнесе, других странах, мы договариваемся. И уже Киев получил десятки автобусов, сотни скорых, пожарных автомобилей, большое количество снаряжения, шлемов, бронежилетов, старлинков. Мы все это передаем нашим ВСУ,

– рассказал он.

Он подчеркнул, что город делает все, чтобы поддерживать военных и оказывать им помощь.

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