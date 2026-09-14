Об этом рассказали руководители антикоррупционных ведомств во время брифинга 14 сентября.

Что сказали в НАБУ и САП о подозрении Кравченко?

Во время брифинга главы САП Александра Клименко спросили, есть ли в рамках дела "Карфаген" доказательства относительно уже отстраненного генерального прокурора Руслана Кравченко. Клименко не стал раскрывать детали и заявил, что стражи порядка не будут заранее анонсировать возможные подозрения.

Также директора НАБУ Семена Кривоноса спросили, было ли известно правоохранителям о возможном выезде Кравченко за границу. Он ответил, что правоохранительные органы принимают соответствующие меры в отношении всех лиц, находящихся на территории Украины.

Напомним, операция "Карфаген" – масштабное антикоррупционное расследование НАБУ и САП по поводу вероятного "крышевания" сети мошеннических колцентров должностными лицами Офиса генпрокурора. Следствие заявляет о теневых миллионах, элитных автомобилях и недвижимости, которые могли оформлять на близких фигурантов, а в материалах дела подозреваемые фигурируют под псевдонимами.

Среди ключевых фигурантов – чиновник Офиса генпрокурора Сергей Кропива, которому суд избрал содержание под стражей с альтернативой залога в 120 миллионов гривен, и его близкий человек Елизавета Ивахненко.