Про це розповіли очільники антикорупційних відомств під час брифінгу 14 вересня.

Що сказали в НАБУ та САП про підозру Кравченку?

Під час брифінгу очільника САП Олександра Клименка запитали, чи є у межах справи "Карфаген" докази щодо вже відстороненого генерального прокурора Руслана Кравченка. Клименко не став розкривати деталі та заявив, що правоохоронці не будуть заздалегідь анонсувати можливі підозри.

Також директора НАБУ Семена Кривоноса запитали, чи було відомо правоохоронцям про можливий виїзд Кравченка за кордон. Він відповів, що правоохоронні органи вживають відповідних заходів щодо всіх осіб, які перебувають на території України.

Нагадаємо, операція "Карфаген" – масштабне антикорупційне розслідування НАБУ та САП щодо ймовірного "кришування" мережі шахрайських колцентрів посадовцями Офісу генпрокурора. Слідство заявляє про тіньові мільйони, елітні автомобілі та нерухомість, які могли оформлювати на близьких фігурантів, а в матеріалах справи підозрювані фігурують під псевдонімами.

Серед ключових фігурантів – високопосадовець Офісу генпрокурора Сергій Кропива, якому суд обрав тримання під вартою з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень, та його близька особа Єлизавета Івахненко.