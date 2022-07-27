Об этом 24 каналу рассказал собственный корреспондент "Радио Свобода" в Беларуси Валерий Калиновский. Он также отметил, что Лукашенко уверенно продолжает "воевать языком".
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По словам Калиновского, фактически с 2020 года путин взял лукашенко под контроль и они вместе готовились к полномасштабному вторжению в Украину.
"кремль искренне желает дожать лукашенко, это очевидно всем и понятно. Но лукашенко все еще сопротивляется и ищет возможности услужить кремлю, но без вмешательства белорусских солдат на украинскую землю", – отмечает белорусский журналист.
Он находит всякий раз более странные отговорки – будто есть угроза НАТО, говорит о какой-то "защите россиян от пуль в спину", это все для того, чтобы не идти на такой роковой для беларуси и самого лукашенко шаг,
– убежден Валерий Калиновский.
Кратко о вероятном наступлении белорусов
- В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины утром 26 июля сообщили, что белорусское войско провело тренировку по связи пунктов управления.
- Угроза ракетных ударов с территории беларуси по Украине сохраняется.
- 25 июля 2 вражеских беспилотника пересекли границу Украины со стороны белорусы. Они вели воздушную разведку на Волыни. Украинские защитники сбили авиацию противника. К сожалению, обломки упали на жилой дом. 1 человек погиб, а еще 2 – получили ранения, сейчас они в больнице.