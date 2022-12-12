Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент "Радио свобода" в Беларуси Валерий Калиновский. По его словам, Александр Лукашенко до последнего хочет уберечь себя, потому не вступает в войну.

Кстати говоря Что может послужить толчком для наступления белорусов на Украину?

Калиновский подчеркнул, что угроза нападения со стороны Беларуси остается, но невелика. Также существует возможность уже не пророссийского, а полностью российского режима в стране.

Россия ослабла

Однако, по словам спикера, президент Белоруссии все еще держит контроль над своей армией. Калиновский апеллирует к тому, что Россия за месяцы войны стала гораздо слабее и в международном плане, и в экономическом. Она уже не может давить на Беларусь, как раньше.

Путин, вероятно, хочет присоединить и Беларусь, и Украину, и Казахстан, хочет возрождения Советского Союза. Но возможности сделать это у него уменьшаются,

– резюмировал Калиновский.

Это, по мнению журналиста, дает Лукашенко возможности маневрировать. Хотя он и не представляет большинства населения Беларуси, потому что не является легитимно избранным.

"Он руководитель хунты, удерживающей насильственными способами власть в Беларуси", - добавил журналист.

Калиновский считает, что Лукашенко опасается своей судьбы после войны, потому и хочет сохранить и Беларусь, и себя в Беларуси как диктатора.

Планирует ли Беларусь вступать в войну: смотреть видео

Встреча Лукашенко с Сергеем Шойгу

Калиновский предполагает, что на встрече Шойгу с Лукашенко речь шла не о боевых действиях. Они ведь подписали бумаги, дополнявшие документ в 1997 году. Журналист предполагает, что они согласовывали новые поставки вооружения из Беларуси в Россию, ведь своих катастрофически не хватает.

Вероятно говорилось о поставках белорусского ракетного комплекса "Полонез",

– ссылается на информацию из источников Калиновский.

Белорусы не хотят вступать в войну

Валерий Калиновский подчеркнул, что ни жители, ни власти Беларуси не хотят вступать в эту войну. В стране даже разрешили впервые за 9 месяцев посещать леса вдоль белорусско-украинской границы.

Калиновский упомянул и недавнее выступление руководителя Генштаба Беларуси. Главным тезисом которого было то, что украинцы не хотят сотрудничать с Беларусью, взрывают мосты, закрывают дороги.

Это свидетельствует, что Беларусь до последнего хочет сохранить вид, будто ничего не произошло и до последнего "играет мирную скрипку",

– заключил Калиновский.

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