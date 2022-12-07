Украина должна использовать все возможные инструменты, чтобы стабилизировать ситуацию в экономике. Однако иногда определенные решения совсем неуместны и, стоит сказать, несвоевременны.

Читайте также Точка падения экономики: что изменится для России из-за потолка цены на нефть

Что будет в случае повышения тарифов

Эксперт Новак отметил, что может негативно отразиться на украинской финансовой системе и гражданах нашего государства.

Повышение тарифов – это шаг совершенно неуместный и ничего кроме удара по потребителям он не несет. Также это решение окажет долгосрочное негативное влияние на экономику Украины. Я не знаю, чем руководствовался регулятор, когда принимал это решение, но оно ошибочно, и его необходимо как минимум пересмотреть,

– убежден он.

Потребители не должны платить больше за электроэнергию

По словам специалиста, желание регулятора повышать тарифы можно понять. Но перекладывать это бремя на плечи потребителей, как минимум, некстати, ведь очень многие украинцы сейчас потеряли работу и жилье, стали вынужденными переселенцами.

Переводить на людей, потерявших источники дохода, повышение тарифов – это неправильно. Украина сейчас получает значительную международную помощь, включая финансовую. Именно методами и инструментами этой помощи необходимо сейчас покрывать проблемы в энергетическом секторе, а не переводить это на потребителей, которые сейчас в очень тяжелом состоянии,

– подчеркнул Новак.

Развитие инфляции: возможно ли оно

Новак напомнил, что стоимость электроэнергии является обязательной составляющей себестоимости всех товаров и услуг. А значит, повышение тарифов приведет к их удорожанию и дальнейшему раскрутке инфляции.

Когда вырастут цены на энергоресурсы, это сразу переводится на стоимость товаров и услуг, потому что это и производитель, и торговец будут вынуждены повысить стоимость продукции.

– резюмировал эксперт.

Обратите внимание! НКРЭКУ согласовала на 2023 год повышение тарифов на передачу электроэнергии на плюс 30% и диспетчеризацию – сразу на 116%. Бизнесовые и промышленные объединения резко раскритиковали это решение, ведь оно будет способствовать вымыванию более 22 млрд грн средств украинцев и бизнеса, которые нужны для содержания семей, продолжения работы предприятий и помощи ВСУ.

В то же время в Украинском национальном комитете Международной Торговой Палаты (lCC Ukraine) заявили, что обоснование повышения, предоставленное Укрэнерго, содержит ряд неточностей, устранение которых поможет компании избежать дополнительных расходов, и позволит не повышать тарифы.