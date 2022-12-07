Україна повинна використовувати усі можливі інструменти, аби стабілізувати ситуацію в економіці. Однак інколи певні рішення є зовсім недоречними та, варто сказати, – несвоєчасними.

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Що буде у разі підвищення тарифів

Експерт Новак зазначив, що може негативно вплинути на українську фінансову систему та громадян нашої держави.

Підвищення тарифів – це крок абсолютно недоречний і нічого, крім удару по споживачах, він не несе. Також це рішення матиме довгостроковий негативний вплив на економіку України. Я не знаю, чим керувався регулятор, коли ухвалював це рішення, але воно помилкове, і його необхідно щонайменше переглянути,

– переконаний він.

Споживачі не мають платити більше за електроенергію

За словами спеціаліста, бажання регулятора підвищувати тарифи можна зрозуміти. Але перекладати цей тягар на плечі споживачів, як мінімум, недоречно, адже дуже багато українців зараз втратили роботу і житло, стали вимушеними переселенцями.

Перекладати на людей, які втратили джерела доходу, підвищення тарифів – це неправильно. Україна зараз отримує значну міжнародну допомогу, в тому числі фінансову. Саме методами та інструментами цієї допомоги необхідно зараз покривати ті проблеми в енергетичному секторі, а не перекладати це на споживачів, які зараз у дуже тяжкому стані,

– підкреслив Новак.

Розвиток інфляції: чи можливий він

Новак нагадав, що вартість електроенергії є обов'язковою складовою собівартості всіх без винятку товарів і послуг. А отже, підвищення тарифів призведе до їх подорожчання, та подальшого розкручування інфляції.

Коли виростуть ціни на енергоресурси, це відразу перекладається на вартість товарів і послуг, тому що це І виробник, і торговець будуть змушені підвищити вартість продукції,

– резюмував експерт.

Зверніть увагу! НКРЕКП погодила на 2023 рік підвищення тарифів на передачу електроенергії на плюс 30% та диспетчеризацію – одразу на 116%. Бізнесові та промислові об'єднання різко розкритикували це рішення, адже воно сприятиме вимиванню понад 22 млрд грн коштів українців та бізнесу, які наразі потрібні для утримання сімей, продовження роботи підприємств та допомоги ЗСУ.

Водночас в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати (lCC Ukraine) заявили, що обгрунтування підвищення, яке надане Укренерго, містить ряд неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат, та дозволить не підвищувати тарифи.