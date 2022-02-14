Загартовані й витривалі

Українці вже 8 років живуть в умовах війни, і чергові навчання Росії нікого не змусили бігти в обмінники, знімати депозити. Відповідно, паніки немає, фінансового колапсу немає.

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Іноземні інвестори трохи вийшли з нашої економіки, але їх було настільки небагато, що це ніяк не вплинуло на ситуацію. Бізнес наш переналаштувався. Коли ми бачили, що гривня падала до 29,5 гривень за долар, це насправді українські експортери трохи притримували валютну виручку, а імпортери, побачивши, що гривня падає, побігли швидко купувати товар.

Відповідно, вони скупилися, а експортери трохи виручку притримали – далі їм все одно треба гроші в країну заводити, зарплати платити, розраховуватися за свої рахунки – і все збалансувалося.

Гривня тримається на плаву

Зауважте! Гривня знову стабільна. Тому сильно (загроза Росії – 24 канал) не впливає. Кризи від цього у нас не буде зараз.

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Після певного стрибка курсу гривня знову стабілізувалася / Фото Shutterstock

Я думаю, що в такому режимі воно працюватиме й далі. Якщо вторгнення, дай Боже, не буде, то в принципі це все, що ми побачимо.

З іншого боку, ця загроза на кордоні, звичайно, відлякує інвестиції й заважає розвиватися. Але це вже інша історія.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

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