Стопами Гитлера

Он, я уверен, знает о тайной миссии Яромира Нечаса в Париж и Лондон 15 сентября 1938 с картой, на которой сам Бенеш отметил ту часть Судет, которую он готов отдать Гитлеру в обмен на мир.

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Обратите внимание! После этой миссии начинать войну из-за Чехословакии в Лондоне и Париже сочли глупостью. В час ночи 30 сентября в Мюнхене были подписаны известные соглашения, рано утром, не ставя в известность Национальное собрание Чехословакии, их подписал Бенеш.

Чемберлен мог радостно заявить с трапа самолета в Лондоне: "Я привез мир нынешнему поколению". Но мудрый Черчилль в парламенте сказал иное в лицо премьер-министру: "Вы предпочли бесчестье войне – вы получили бесчестье, вы получите войну". Через 11 месяцев его пророчество сбылось.



Владимир Путин забыл, что преступные планы его кумира Гитлера закончились Нюрнберзким трибуналом / Фото Getty Images

Мир извлек уроки

Все это, может быть кроме миссии Нечаса, знают даже школьники. И потому сегодня Запад не будет принуждать Украину пойти навстречу Путину с признанием оккупации Крыма и автономии Донбасса.

Запад страшится войны, не желает ее, но он имеет опыт "умиротворения агрессора". И этот опыт однозначно свидетельствует – умиротворение только разжигает аппетиты. Сегодня – признание оккупации Крыма, а завтра – границы НАТО 1997 года. А что послезавтра?

Поэтому Запад будет вооружать Украину, рассчитывая на мужество ее граждан, как рассчитывал на беспримерное мужество финнов зимой 1939 – 1940 года маршал Маннергейм.

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Найдется ли сегодня в Украине свой Бенеш и свой Нечас? Надеюсь, что нет. Найдется ли свой Маннергейм? Надеюсь, что да. Но час пробил. Страх от грядущей войны велик. Желание мира – беспредельно. Но не ценой бесчестья. Не ценой предательства национальных интересов. Не ценой отказа от высших принципов человеческого общежития.

Путин ждет, что в этот страшный момент XXI века повторится Мюнхен и все пройдет мирно, как тогда. Думаю, он ждет зря. Историю знают не только в Кремле. А как раз в Кремле подзабыли, что Мюнхен завершился Нюрнбергом.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы –под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому, даже если Кремль решится пойти в наступление, он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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