Причин, чтобы "упаковывать чемоданы" нет. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников.
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Я убежден, что для введения столь особого режима оснований сегодня нет. Только ради того чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить такие испытания,
– заверил он.
Резников решительно и твердо убеждает: этот "кризис" носит информационный характер и Украина выйдет из него сильнее.
По его объяснениям, военное положение вводится, если есть непосредственная агрессия, вторжение. Резников надеется, что такого сценария не будет.
Последние заявления Резникова
- Глава Минобороны на фоне паники из-за предполагаемого нападения России заявлял, что атака на Киев возможна только со стороны Беларуси. По его объяснениям, большая часть границы со страной – это чаща и болота.
- Также Алексей Резников 14 февраля провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Стороны договорились о взаимном присутствии военных атташе на учениях.
- К тому же, 18 февраля в Верховной Раде должны заслушать Алексея Резникова и Дениса Шмыгаля. Доклады также должны относиться к наиболее обсуждаемому вопросу о российской угрозе.
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