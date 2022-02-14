Причин, чтобы "упаковывать чемоданы" нет. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников.

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Я убежден, что для введения столь особого режима оснований сегодня нет. Только ради того чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить такие испытания,
– заверил он.

Резников решительно и твердо убеждает: этот "кризис" носит информационный характер и Украина выйдет из него сильнее.

По его объяснениям, военное положение вводится, если есть непосредственная агрессия, вторжение. Резников надеется, что такого сценария не будет.

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