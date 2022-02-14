Причин, чтобы "упаковывать чемоданы" нет. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников.

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Я убежден, что для введения столь особого режима оснований сегодня нет. Только ради того чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить такие испытания,

– заверил он.

Резников решительно и твердо убеждает: этот "кризис" носит информационный характер и Украина выйдет из него сильнее.

По его объяснениям, военное положение вводится, если есть непосредственная агрессия, вторжение. Резников надеется, что такого сценария не будет.

Последние заявления Резникова

Глава Минобороны на фоне паники из-за предполагаемого нападения России заявлял, что атака на Киев возможна только со стороны Беларуси. По его объяснениям, большая часть границы со страной – это чаща и болота.

Также Алексей Резников 14 февраля провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Стороны договорились о взаимном присутствии военных атташе на учениях.

К тому же, 18 февраля в Верховной Раде должны заслушать Алексея Резникова и Дениса Шмыгаля. Доклады также должны относиться к наиболее обсуждаемому вопросу о российской угрозе.

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