Причин, щоб "пакувати валізи" нема. Про це заявив очільник Міноборони Олексій Резніков.
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Я переконаний, що для введення такого особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, ні в якому разі робитися це не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування,
– запевнив він.
Резніков рішуче і твердо переконує: ця "криза" має інформаційний характер і Україна вийде з неї сильнішою.
За його поясненнями, воєнний стан вводиться, якщо є безпосередня агресія, вторгнення. Резніков же сподівається, що такого сценарію не буде.
Останні заяви Резнікова
- Очільник Міноборони на тлі паніки через ймовірний напад Росії заявляв, що атака на Київ можлива тільки зі сторони Білорусі. За його поясненнями, велика частина кордону з країною – це хащі та болота.
- Також Олексій Резніков 14 лютого провів переговори з білоруським колегою Віктором Хреніним. Сторони домовилися про взаємну присутність військових аташе на навчаннях.
- До того ж 18 лютого у Верховній Раді мають заслухати Олексія Резнікова та Дениса Шмигаля. Доповіді також мають стосуватися найбільш обговорюваного питання про російську загрозу.
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