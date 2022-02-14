Причин, щоб "пакувати валізи" нема. Про це заявив очільник Міноборони Олексій Резніков.

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Я переконаний, що для введення такого особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, ні в якому разі робитися це не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування,
– запевнив він.

Резніков рішуче і твердо переконує: ця "криза" має інформаційний характер і Україна вийде з неї сильнішою.

За його поясненнями, воєнний стан вводиться, якщо є безпосередня агресія, вторгнення. Резніков же сподівається, що такого сценарію не буде.

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