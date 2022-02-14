Відбудеться це під час години запитань до уряду і триватиме 2 години.

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Парламентарі мають почути:

інформацію міністра фінансів щодо забезпечення фінансовими ресурсами питань, які потребують нагального вирішення;

інформацію міністра оборони щодо ситуації на кордонах України й деескалації та про стан комплектування сил територіальної оборони;

й деескалації та про стан комплектування сил територіальної оборони; інформацію прем'єр-міністра щодо стану енергетичної безпеки України.

Зауважимо, що у Верховній Раді 14 лютого відбудеться нарада щодо оцінки безпекової ситуації в Україні. Участь у ній візьмуть представники фракцій та груп.

Зверніть увагу! Раніше керівництво "Слуги народу" рекомендувало своїм нардепам не виїжджати за межі Києва. Адже зараз у Верховній Раді мають бути голоси на випадок, якщо доведеться схвалювати термінові рішення.

Додамо, що паніка у суспільстві є не менш небезпечною ніж реальна війна. На жаль, нагнітання ситуації вже принесло негативні наслідки Україні:

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Повний текст публікації Верховної Ради:

У п'ятницю, 18 лютого, година запитань до Уряду триватиме дві години й Верховна Рада заслухає: