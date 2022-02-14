Як заявив директор із комунікацій Norwegian Есбен Туман, це пов'язане з напруженою безпековою ситуацією навколо України.

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Так, літаки Norwegian уникатимуть повітряного простору над Україною до нормалізації ситуації.

Ми взяли цю оцінку на основі комплексної оцінки безпеки. Тому ми вирішили не літати над Україною до особливого розпорядження,

– сказав директор із комунікацій Norwegian.

За його словами, літаки авіакомпанії і так уникали східних областей після катастрофи рейсу MH17 над Донбасом.

Зверніть увагу! Авіакомпанія не здійснює рейсів в Україну, але пролітає над нею під час здійснення рейсів до Угорщини та Туреччини.

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