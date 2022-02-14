Как заявил директор по коммуникациям Norwegian Эсбен Туман, это связано с напряженной ситуацией вокруг Украины.
Важно Лукашенко угрожает Украине закрытием авиапространства
Так, Самолеты Norwegian будут избегать воздушного пространства над Украиной до нормализации ситуации.
Мы взяли эту оценку на основе комплексной оценки безопасности. Поэтому мы решили не летать над Украиной до особого распоряжения,
– сказал директор по коммуникациям Norwegian.
По его словам, самолеты авиакомпании и так избегали восточных областей после катастрофы рейса MH17 над Донбассом.
Проблемы в авиапространстве Украины: главное
- Нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину с 13 по 17 февраля. На такой же шаг пошла и компания SkyUp, которая из-за запрета лизингодателя не смогла посадить свой самолет в Киеве.
- На время проведения российских учений авиакомпаниям рекомендуют воздержаться от полетов над Черным морем.
- Несмотря на нагнетание паники, в Мининфраструктуры и Украэрорухе убеждают, что Украина не закрывает свое воздушного пространство для самолетов.
- Но украинские страховщики получили уведомление о временном снятии с покрытия военных рисков в авиационном страховании. Правительство выделило более 16 миллиардов гривен на гарантии полетов.