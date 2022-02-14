Как заявил директор по коммуникациям Norwegian Эсбен Туман, это связано с напряженной ситуацией вокруг Украины.

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Так, Самолеты Norwegian будут избегать воздушного пространства над Украиной до нормализации ситуации.

Мы взяли эту оценку на основе комплексной оценки безопасности. Поэтому мы решили не летать над Украиной до особого распоряжения,

– сказал директор по коммуникациям Norwegian.

По его словам, самолеты авиакомпании и так избегали восточных областей после катастрофы рейса MH17 над Донбассом.

Обратите внимание! Авиакомпания не осуществляет рейсов в Украину, но пролетает над ней во время осуществления рейсов в Венгрию и Турцию.

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