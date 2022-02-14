Білоруський політик сказав про ймовірність "дій у відповідь". Ба більше, Лукашенко емоційно висловився про "безмозкість".

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Навіщо попереду усієї планети закрили небо для перельоту наших літаків? А якщо ми з Росією домовимося і Росія закриє виліт літаків з України – і українських, та інших?... Розумієте, безмозкість",

– пригрозив Лукашенко.

Закриття авіапростору з Білоруссю

Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня 2021 року. Таке рішення схвалив уряд.

Причиною стала примусова посадка пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Проблеми в авіапросторі України: головне

Літак SkyUp, який летів з Португалії в Україну, приземлився замість Києва у Кишиневі. Цього вимагав лізингодавець через загрозу повномасштабної війни на території України.

Потім SkyUp повідомила про зупинку продажу квитків на вильоти з 14 по 16 лютого.

Нідерландська KLM теж перестала літати в Україну.

У Мінінфраструктури запевняють, що повітряний простір над Україною ніхто не закривав.

Уряд виділив понад 16 мільярдів гривень на гарантії польотів.

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