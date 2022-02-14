Произойдет это во время часа вопросов к правительству и продлится 2 часа.

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Парламентарии должны услышать:

  • информацию министра финансов по обеспечению финансовыми ресурсами вопросов, требующих неотложного решения;
  • информацию министра обороны относительно ситуации на границах Украины и деэскалации и о состоянии комплектования сил территориальной обороны;
  • информацию премьер-министра относительно состояния энергетической безопасности Украины.

Заметим, что в Верховной Раде 14 февраля состоится совещание по оценке ситуации в Украине. Участие в нем примут представители фракций и групп.

Добавим, что паника в обществе является не менее опасной, чем реальная война. К сожалению, нагнетание ситуации уже принесло негативные последствия Украине:

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Полный текст публикации Верховной Рады:

В пятницу, 18 февраля, час вопросов к правительству продлится два часа и Верховная Рада заслушает:

  • информацию министра финансов по обеспечению финансовыми ресурсами вопросов, требующих неотложного решения;
  • информацию министра обороны относительно ситуации на границах Украины и деэскалации и о состоянии комплектования сил территориальной обороны;
  • информацию премьер-министра относительно состояния энергетической безопасности Украины.