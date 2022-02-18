Результаты социологического опроса обнародовала группа "Рейтинг". Опрашивали украинских граждан 16 – 17 февраля 2022 года.

Между тем Если Россия снова не нападет на Украину: Блинкен встретится с Лавровым

Как оценивают динамику военной угрозы украинцы

вероятность полномасштабного вторжения России – высокая: 19% опрошенных;

средняя: 33%;

низкая: 20%;

нет никакой угрозы: 25%.

Интересно, что мнение украинцев относительно возможного наступления государства-агрессора существенно отличается по регионам. Так на Западе не видят угрозы 14% опрошенных, на востоке – 42%.

Украинцы думают, что ВСУ смогут отбить атаку

Уверены в силах ВСУ большинство украинских граждан. 64% опрошенных верят, что наши военные смогут отразить наступление противника. Треть опрошенных – не могут утверждать это с уверенностью.

Обратите внимание! За последние несколько дней оценка вероятности угрозы как высокой уменьшилась с 28 до 19%. В то же время уверенность в том, что наша армия может дать отпор, выросла с 58 до 64%.



Оценка украинцами возможности вторжения / Скриншот с сайта "Рейтинга"

Читайте также Если дело дойдет, можно воевать и в джинсах, – командующий Сил теробороны

Что известно об опросе:

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: 1722 респондента.

Метод опроса: CATI телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Сроки проведения: 16 – 17 февраля 2022 г.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Министр обороны Алексей Резников о российских войсках на границе: смотрите видео