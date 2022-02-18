Результати соціологічного опитування оприлюднила група "Рейтинг". Опитували українських громадян 16 – 17 лютого 2022 року.

Тим часом Якщо Росія знову не нападе на Україну: Блінкен зустрінеться з Лавровим

Як оцінюють динаміку військової загрози українці

  • ймовірність повномасштабного вторгнення Росії – висока: 19% опитаних;
  • середня: 33%;
  • низька: 20%;
  • немає ніякої загрози: 25%.

Цікаво, що думка українців щодо можливого наступу держави-агресорки суттєво відрізняється по регіонах. Так на Заході не вбачають загрози 14% опитаних, на Сході – 42%.

Українці думають, що ЗСУ зможуть відбити атаку

Впевнені у силах ЗСУ більшість українських громадян. 64% опитаних вірять, що наші військові зможуть відбити наступ противника. Третина опитаних – не можуть стверджувати про це з впевненістю.

соціологічне опитуванняОцінка українцями можливості вторгнення / Скриншот з сайту "Рейтингу"

Читайте також Якщо діло дійде, можна воювати і в джинсах, – командувач Сил тероборони

Що відомо про опитування:

  • Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
  • Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
  • Вибіркова сукупність: 1722 респонденти.
  • Метод опитування: CATI телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.
  • Терміни проведення: 16 – 17 лютого 2022 р.

Міністр оборони Олексій Резніков про російські війська на кордоні: дивіться відео