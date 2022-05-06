Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +18...+20 градусов. Немного холоднее будет на Востоке. В частности, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – +16. Во временно оккупированном Крыму – +14…+16.
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Прогноз синоптиков
Еще более теплый прогноз для Закарпатья. Там прогнозируют +19…+21. В Киеве суббота тоже будет теплой и солнечной – днем обещают +17…+19 градусов.
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в субботу следует ожидать много солнца и голубого неба с белыми облачками, преимущественно в областях будет сухо.
Ветер – юго-восточного направления, будет небольшим или умеренным.
На Западе – дожди
В западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Кроме того, вечером небольшой дождь может накрыть Житомирщину, а влажная облачность распространится на Киевщину и Черниговщину.
Однако, по словам Диденко, серьезных осадков не должно быть.
Ночи все равно холодные
Ночью на Востоке, в Центре и на Севере будет еще холодно – +3...+7. На Юге и Западе – несколько теплее – +6…+11 градусов. Поэтому синоптики советуют пока не прятать в шкаф теплые одеяла и пижамы.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +19...+21
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +18...+20
Винница – +18...+20
Одесса – +18...+20
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +18...+20
Сумы – +18...+20
Полтава – +18...+20
Днепр – +18...+20
Запорожье – +18...+20
Донецк – +17...+19
Луганск – +14...+16
Харьков – +16...+18
Киев – +18...+20
Погода 7 мая / Карта Укргидрометцентра