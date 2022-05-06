Температура повітря вдень коливатиметься у межах +18...+20 градусів. Трішки холодніше буде на Сході. Зокрема, на Харківщині, Луганщині та Донеччині – +16. В тимчасово окупованому Криму – +14...+16.
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Прогноз синоптиків
Ще тепліший прогноз для Закарпаття. Там прогнозують +19...+21. У Києві субота теж буде теплою та сонячною – вдень обіцяють +17...+19 градусів.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що в суботу варто очікувати багато сонця та синього неба з білими хмарками, переважно в областях буде сухо.
Вітер – південно-східного напрямку, буде невеликий або помірний.
На Заході – дощі
У західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Крім того, ввечері невеликий дощ може накрити Житомирщину, а волога хмарність пошириться на Київщину й Чернігівщину.
Проте, за словами Діденко, серйозних опадів бути не повинно.
Ночі все одно холодні
Вночі на Сході, у Центрі та на Півночі буде ще холодно – +3...+7. На Півдні та Заході – дещо тепліше – +6...+11 градусів. Тому синоптики радять поки не ховати в шафу теплі ковдри та піжами.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +19...+21
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +18...+20
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +18...+20
Луцьк – +18...+20
Рівне – +18...+20
Житомир – +18...+20
Вінниця – +18...+20
Одеса – +18...+20
Миколаїв – +18...+20
Херсон – +18...+20
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +18...+20
Чернігів – +18...+20
Суми – +18...+20
Полтава – +18...+20
Дніпро – +18...+20
Запоріжжя – +18...+20
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +14...+16
Харків – +16...+18
Київ – +18...+20
Погода 7 травня / Карта Укргідрометцентру