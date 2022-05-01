Також влада повідомляє, що у результаті торнадо, є декілька травмованих і троє загиблих.

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В американському Канзасі вирував торнадо

За словами начальника пожежної служби Андовера Чад Рассела, в окрузі Седжвік було пошкоджено від 50 до 100 будівель. При цьому невідомо, скільки було пошкоджено в Андовері.

Рассел сказав, що в деяких районах будинки "були повністю знесені".

Губернатор Лора Келлі оголосила надзвичайний стан у найбільш постраждалих районах.

Торнадо не єдине стихійне лихо, яке переслідувало місцевість. В декількох містах на рівнинах був зареєстрований ще й великий град.

Наслідки торнадо / Фото AP

Жертви

На жаль, жертвами стихії стали 3 студентів-метеорологів університету Оклахоми, які рятувалися від шторму і потрапили в смертельну ДТП.

Попри масштабні руйнування, повідомлень про загиблих або отриманих критичних травм не надходило. Влада повідомила лише про кількох поранених в окрузі Седжвік.

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