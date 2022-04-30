Майже в усіх регіонах України температура повітря становитиме +15...+17 градусів. Лише в Києві холодніше – +13...+15.

Цікаво Літо в Україні щороку ставатиме спекотнішим, – кліматологиня

На північному сході теж дещо свіжіше. Сумщина, Полтавщина, Харківщина – +11...+14 градусів.

Вночі ще холодно

Ночі ще будуть холодними, показники стовпчика термометрів опустяться до +4...+6. Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що на околицях столиці вночі навіть є ймовірність незначних заморозків.

Ночі ще залишаються холодними, ніяк не дадуть нашим домівкам трохи прогрітися і поміняти еклектичну фешн-конструкцію із товстих штанів,

– додала синоптикиня.

Однак опадів не буде. Лише подекуди небо може затягнути хмарами.

Погода у містах України 28 квітня

Ужгород – +17...+19

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +15...+17

Рівне – +15...+17

Житомир – +15...+17

Вінниця – +15...+17

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +15...+17

Суми – +15...+17

Полтава – +15...+17

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +15...+17

Київ – +13...+15



Погода 1 травня / Карта Укргідрометцентру