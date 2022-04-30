Почти во всех регионах Украины температура воздуха будет +15...+17 градусов. Только в Киеве холоднее – +13…+15.

Интересно Лето в Украине будет ежегодно становиться жарче, – климатолог

На северо-востоке тоже несколько свежее. Сумщина, Полтавщина, Харьковщина – +11…+14 градусов.

Ночью еще холодно

Ночи будут холодными, показатели столбиков термометров опустятся до +4...+6. Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в окрестностях столицы ночью даже есть вероятность незначительных заморозков.

Ночи еще остаются холодными, никак не дадут нашим домам немного прогреться и поменять эклектическую фэшн-конструкцию из толстых брюк,

– добавила синоптик.

Однако осадков не будет. Лишь иногда небо может затянуть облаками.

Погода в городах Украины 28 апреля

Ужгород – +17...+19

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +15...+17

Одесса – +15...+17

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – +15...+17

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +13...+15



Погода 1 мая / Карта Укргидрометцентра