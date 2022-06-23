Об этом 24 канала рассказал глава кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Ковалевский. Он считает, что белорусское вооружение значительно уступает потенциалу российской и украинской армии.

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По его словам, это только подтверждает предположение, что Россия потеряла много техники в войне против Украины.

И для того чтобы ей двигаться дальше, нужна помощь. Я не буду удивлен, если Путин поставит такое условие Лукашенко,

– заявил Ковалевский.

Но, как считает он, Лукашенко опытный переговорщик, знающий, как вести переговоры и выбивать себе определенные вещи. "Поэтому это вполне вероятно будет предметом для обсуждения", – отметил Ковалевский.

Сможет ли Лукашенко усилить свою армию терробороной? По его мнению, это невозможно даже вообразить.

"Особенно по примеру Украины, потому что у нее есть то, чего нет в Беларуси - когда государство и народ понимают друг друга и создают одно целое. А в Беларуси государство само по себе, люди - сами по себе", - говорит он.

Ковалевский не понимает, кто сегодня в терробороне Беларуси будет тягаться за Лукашенко.

И против кого эта терроборона будет работать? Против украинцев? Но белорусы не будут угрожать украинцам. Разве что России, но она слишком сильна для Беларуси,

– добавил он.

К слову, в Генштабе ВСУ считают, что из-за больших потерь в технике россиян вооружение им могут предоставить белорусы . Также не исключено, что территорию Беларуси у украинской границы государство-агрессорка использует для своей военной базы.

В то же время руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил , что о масштабном вторжении со стороны Беларуси не говорится. Но если у белорусского командования появится приказ атаковать Украину, то убеждает глава ГУР, разведка об этом узнает обязательно.

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