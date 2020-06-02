Страны постепенно ослабляют карантин из-за коронавируса и возобновляют авиасообщение. Международная организация гражданской авиации предоставила рекомендации для компаний относительно безопасного возобновления работы.

Протокол разработала международная целевая группа, сформированная ICAO и с помощью других учреждений ООН, в частности ВОЗ, сообщает AFP.

Обратите внимание Когда возобновят полеты за границу и внутри Украины

Как будет работать авиация

Рекомендации ICAO должны быть основой для обеспечения безопасности пассажиров и работников в самолетах и ​​в аэропортах. Эксперты отметили, что все меры не являются обязательными, но будут способствовать безопасному возвращению авиаперевозок.

Рекомендации для возобновления авиаперевозок:

По прибытию в аэропорты люди должны предъявить справку о состоянии здоровья и пройти начальную проверку температуры.

Предпочтение нужно отдавать онлайн-регистрации на рейсы.

Проходы через систему безопасности необходимо изменить, чтобы ограничить физический контакт и ожидания в очередях.

Температурные проверки также необходимо проводить после прибытия рейса в место назначения.

Маску обязательно нужно носить внутри самолета и терминалов.

Люди должны соблюдать физическую дистанцию не менее 1 метра.

В то же время ICAO просит пассажиров оставаться как можно дальше друг от друга, насколько это позволяют показатели заполняемости в самолете.

Эксперты выступают за то, чтобы продукты на борту самолетов были предварительно упакованы, а сам борт регулярно дезинфицировали.

Что известно о возобновлении авиаперевозок в Украине?Уже с 15 июня в Украине возобновятся авиаперевозки. О готовности возобновить международные рейсы из Киева заявили сразу три авиакомпании: Belavia, LOT, WizzAir.



Какие страны и когда возобновят международное авиасообщение – список по ссылке.