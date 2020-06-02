Країни поступово послаблюють карантин через коронавірус та відновлюють авіасполучення. Міжнародна організація цивільної авіації надала рекомендації для компаній щодо безпечного відновлення роботи.

Протокол розробила міжнародна цільова група, сформована ICAO та з допомогою інших установ ООН, зокрема ВООЗ, повідомляє AFP.

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Як працюватиме авіація

Рекомендації ICAO мають бути основою для забезпечення безпеки пасажирів і робітників у літаках і в аеропортах. Експерти наголосили, що всі заходи не є обов'язковими, але будуть сприяти безпечному поверненню авіаперевезень.

Рекомендації для відновлення авіаперевезень:

Після прибуття в аеропорти люди повинні пред'явити довідку про стан здоров’я і пройти початкову перевірку температури.

Перевагу потрібно надавати онлайн-реєстрації на рейси.

Проходи через систему безпеки потрібно змінити, щоб обмежити фізичний контакт і очікування в чергах.

Температурні перевірки також треба проводити після прибуття рейсу в місце призначення.

Маску обов’язково потрібно носити всередині літака і терміналів.

Люди мають дотримуватися фізичної дистанції не менше 1 метра.

Водночас ICAO просить пасажирів залишатися якомога далі один від одного, наскільки це дозволяють показники заповнюваності в літаку.

Експерти виступають за те, щоб продукти на борту літаків були попередньо упаковані, а самі борти регулярно дезінфікували.

Що відомо про відновлення авіаперевезень в Україні?Вже з 15 червня в Україні відновляться авіаперевезення. Про готовність відновити міжнародні рейси з Києва заявили одразу три авіакомпанії: Belavia, LOT, WizzAir.



Які країни та коли відновлять міжнародне авіасполучення – список за посиланням.