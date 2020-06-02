Як працюватиме авіація під час пандемії: рекомендації для подорожей літаком від ICAO
Країни поступово послаблюють карантин через коронавірус та відновлюють авіасполучення. Міжнародна організація цивільної авіації надала рекомендації для компаній щодо безпечного відновлення роботи.
Протокол розробила міжнародна цільова група, сформована ICAO та з допомогою інших установ ООН, зокрема ВООЗ, повідомляє AFP.
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Як працюватиме авіація
Рекомендації ICAO мають бути основою для забезпечення безпеки пасажирів і робітників у літаках і в аеропортах. Експерти наголосили, що всі заходи не є обов'язковими, але будуть сприяти безпечному поверненню авіаперевезень.
Рекомендації для відновлення авіаперевезень:
- Після прибуття в аеропорти люди повинні пред'явити довідку про стан здоров’я і пройти початкову перевірку температури.
- Перевагу потрібно надавати онлайн-реєстрації на рейси.
- Проходи через систему безпеки потрібно змінити, щоб обмежити фізичний контакт і очікування в чергах.
- Температурні перевірки також треба проводити після прибуття рейсу в місце призначення.
- Маску обов’язково потрібно носити всередині літака і терміналів.
- Люди мають дотримуватися фізичної дистанції не менше 1 метра.
Водночас ICAO просить пасажирів залишатися якомога далі один від одного, наскільки це дозволяють показники заповнюваності в літаку.
Експерти виступають за те, щоб продукти на борту літаків були попередньо упаковані, а самі борти регулярно дезінфікували.
Що відомо про відновлення авіаперевезень в Україні?Вже з 15 червня в Україні відновляться авіаперевезення. Про готовність відновити міжнародні рейси з Києва заявили одразу три авіакомпанії: Belavia, LOT, WizzAir.
Які країни та коли відновлять міжнародне авіасполучення – список за посиланням.